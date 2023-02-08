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ЦАМТО

Российский посол в Нью-Дели: Индия и Россия привержены полному выполнению контракта на поставку ЗРС С-400

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 7 февраля. Индия и Россия привержены полному выполнению контракта на поставку ЗРС С-400, Индия в ближайшее время получит третью часть поставок (вероятно, речь идет о третьем полковом комплекте – прим ЦАМТО) по этому контракту.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил посол России в Индии Денис Алипов.

"Обе стороны привержены полному выполнению контракта. Мы, конечно, сделаем это. Ничто этому не помешает", – сказал посол на конференции "Следующие шаги в индийско-российском стратегическом партнерстве: старые друзья, новые горизонты".

Как напоминает агентство, Россия и Индия заключили контракт на поставку ЗРС С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 млрд. долл. Индия стала третьим зарубежным покупателем ЗРС С-400 после Китая и Турции.

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Страны
Индия
Китай
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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