Оружейная станция SMASH Hopper: два в одном.

Согласно немецким источникам, сегодня сухопутные войска Германии испытывают значительные проблемы с полевыми лафетами для войсковых пулеметов. Для её преодоления командование намерено приобрести соответствующее оборудование на международном рынке. В этой связи, интерес представляет SMASH Hopper – изделие израильской компании Smartshooter. По заявлению производителя, несколько лет назад им разработана многофункциональная система, пригодная для выполнения различные задачи – от полевого лафета до легкой дистанционно управляемой оружейной станции.

Оружейная станция SMASH Hopper с автоматической винтовкой

По утверждению руководства Smartshooter, дистанционно управляемая оружейная станция SMASH Hopper является частью продукции семейства SMASH – инновационных систем наведения и управления огнем, предназначенных для значительного повышения вероятности попадания с первого выстрела как по наземным, так и по воздушным целям. Настоящий результат достигается за счет, разработанного компанией алгоритма автоматического отслеживания целей с непрерывным расчетом точки останова и открытия огня в реальном времени. Большим преимуществом изделия называется возможность дистанционного управления активным огневым средством, что намного безопаснее для солдат и снижает их уязвимость на поле боя.

Применительно к потребности сухопутных войск Германии в модернизации лафетов для пулеметов MG3 и MG5 , израильская продукция не только сохраняет возможность старого лафета эффективно поражать пехоту противника на дальности до 1200 м, но и предоставляет дополнительный функционал борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами.

SMASH Hopper на треноге

Оружейная станция является многофункциональной системой, что подразумевает возможность не только интеграции любого стрелкового оружия, но и установку переносных противотанковых средств, находящихся на вооружении большинства армий мира. После установки соответствующего образца оружия его баллистические данные просто передаются в устройство управления огнем. При этом, в зависимости от местоположения и задачи пользователю доступна смена средства поражения и, таким образом, выбор их оптимальной комбинации. Например, применительно к бундесверу, в одном случае речь может идти о MG5, в другом – о базуке или винтовке G28 с оптическим прицелом.

Размещение оружейной станции на беспилотном транспортном средстве

Кроме того, отсутствует зависимость от несущей платформы. SMASH Hopper может устанавливаться на треноге, мачте, а также на пилотируемых и беспилотных транспортных средствах. В настоящее время производитель рассматривает запросы на морские платформы. При массе всего 15 кг SMASH Hopper быстро и гибко переключается с одной платформы на другую. Это позволяет использовать систему, например, в качестве оружейной станции на транспортном автомобиле, а после спешивания – носить с собой в рюкзаке и впоследствии установить на элементе строения или использовать в качестве полевого лафета.

Оружейная станция вызывает дополнительный интерес, благодаря открытой системной архитектуре семейства SMASH, которая позволяет легко интегрировать, расширять и обновлять программное обеспечение. Все устройства семейства могут быть подключены к различным системам боевого управления (C4I) и внешним сенсорам, таким как детекторы выстрелов и датчики дронов.

Так, за счет увеличения возможностей отслеживания с помощью GPS дружественных сил и подразделений противника (Blue Force и Red Force), а также точек интереса (POI) в прицельной оптике, возможно распределение изображения местоположения в соответствии с уровнем командования вплоть до одиночного стрелка. Кроме того, у каждого стрелка есть возможность генерировать и передавать точные сообщения о противнике. В результате технология SMASH вносит значительный вклад в развитие боевой сети от датчика к стрелку.

Разумеется, само устройство, изначально, имеет более высокую стоимость, чем штатное оборудование и прицельные приспособления. Однако, с учетом срока службы изделия, экономии боеприпасов и времени на обучение личного состава – картина меняется. Кроме того, оружейная станция SMASH Hopper предлагает повышенную защищенность стрелка и расширение возможностей защиты от дронов. По мнению производителя, указанные преимущества окупаются и являются инвестициями в будущее.

Установка оружейной станции в окне здания

Представляют интерес и примерные сценарии боевого применения SMASH Hopper. Среди них рассматриваются, например, варианты организации защиты полевых складов, согласно которым несколько оружейных станций распределяются по периметру склада, обеспечивая круглосуточной мониторинг местности и управление несколькими станциями SMASH Hoppers из диспетчерской. Такой подход дает значительно лучшее позиционное изображение оператору, позволяет устранить классические сторожевые вышки и сократить численность личного состава караула.

Сообщается, что производитель в настоящее время получил много запросов относительно применения SMASH Hopper в городских условия. Считается, что система отлично подходит для наблюдения за помещениями и участками местности, поражения их укрытия пехоты противника и борьбы с танками. Солдаты смогут вести разведку противника с безопасного расстояния, сообщать о нем, а затем приводить в действие ручное и противотанковое ручное оружие в соответствии с обстановкой.

По утверждению разработчиков, вариантов боевого использования оружейной станции SMASH Hopper очень много, поскольку система чрезвычайно инновационна и адаптируема. Для полноценного использования потенциала этой технологии совместно с заказчиками постоянно проводится разработка новых вариантов её применения и сценариев ведения боевых действий. Со SMASH Hopper бундесвер получит перспективу и возможность подключения, независимо от того, какое ручное оружие, платформы или функции станут доступны в будущем.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de