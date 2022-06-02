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Современные пулеметы бундесвера: MG5 и MG6

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Современные пулеметы бундесвера: MG5 и MG6
Современные пулеметы бундесвера: MG5 и MG6.
Источник изображения: invoen.ru

Современный пулемет MG5 разработан как пулемет среднего класса для специального применения. Оружие принято на вооружение бундесвера в качестве преемника MG3. Модель может использоваться пехотой в пешем строю или с лафета, установленного на боевой технике. В качестве реакции на многочисленные факты непреднамеренной стрельбы пулемета MG3, было разработано требование безопасности, согласно которому, новое оружие во всех условиях эксплуатации должно обеспечивать надежное предохранение.

Современный пулемет HK121


Окончательное решение в 2013 г. приняли в пользу изделия от компании Heckler & Koch под фирменным обозначением HK121. При этом речь идет об оружии калибром 7,62 x 51 мм и с автоматикой двухосного использования давления пороховых газов. Модель MG5 технически аналогична пулемету MG4 и образует с ним одно семейство.

Как и представленные до сих пор современные пулеметы бундесвера, MG5 спроектирован исключительно для ведения огня очередями. Его основная боевая дистанция достигает 600 м. Максимальная боевая дальность составляет 1000 м.

В пулемете MG5 реализовано множество специальных функций и инноваций. Первая и очевидная особенность – зелено-коричневая окраска по стандарту RAL 8000. Предохранительное устройство оружия одинаково удобно для использования как правшой, так и левшой. Новым также является откидной, регулируемый по длине и высоте приклад, который даже в сложенном состоянии не нарушает основную функциональность оружия. Кроме того, имеется дополнительный приклад, специально адаптированный к потребностям пехоты.

В сравнении с MG3 для MG5 значительно увеличены стандарты точности. Так, если для MG3 диаметр требуемого круга рассеивания после семи выстрелов из жестко закрепленного оружие на дальности в 100 м не должен превышать 40 см, то современный пулемет MG5 должен выдержать этот показатель после 30 выстрелов с сошки. Существует также требование точности попадания автоматического огня, а также требование точности точки попадания для двух стволов одного оружия относительно друг друга. Это приводит к тому, что каждая пара стволов закрепляется за конкретным пулеметом и подлежат только взаимообмену. К тому же стволы MG5 предназначены для ведения огня боеприпасами с твердым сердечником, что позволяет выполнять смешанное снаряжение пулеметной ленты (патрон с твердым сердечником х трассер х патрон с обычной пулей).

Замена ствола у пулемета MG5


Еще одной особенностью оружия является возможность изменения скорострельности путем регулирования газоотвода. Как утверждается, данная функция позволяет гарантировать надежную работу автоматики оружия в экстремальных условиях (холод, загрязнение, стрельба при больших углах возвышения).

Благодаря значительно более низкой силе отдачи по сравнению с MG3, MG5 приспособлен для установки оптического прицела 4×30 с красной точкой (ZF 4x30i RD), который крепится на монтажной планке крышки ствольной коробки. Приборы ночного видения или тепловизионные устройства могут монтироваться перед ZF 4×30, что обеспечивает использование оптического прицела ночью. Дополнительно могут устанавливаться другие средства прицеливания, например, модули лазерной подсветки, которые крепятся к адаптивным шинам MG5. Зенитный и аварийный прицелы завершают перечень прицельных приспособлений MG5.

Оптический прицел пулемета MG5


Подача боеприпасов в MG5 происходит с помощью разборной пулеметной ленты с патронными звеньями DM60 или М13. Поскольку подача патронов в MG5 оптимизирована для таких лент, использование непрерывной пулеметной ленты требует отдельного механизма подачи – по оперативным и логистическим причинам от этого варианта отказались. Тем не менее, для учебных (холостых) боеприпасов поставляется собственное устройство подачи учебных патронов. Для практических стрельб в настоящее время внедряется система подачи практических боеприпасов.

Современный пулемет MG5: варианты оружия

В бундесвере MG5 представлен в трех версиях:

MG5 (стандартный вариант)

Пулемет MG5 в качестве стандартного оружия предназначен для использования как в пешем строю, так и с лафета боевой техники. Поставляется с двумя стволами длиной 550 мм и имеет сошку и регулируемый по длине приклад (плечевой упор). Основным прицельным устройством является установленный на переходной рейке крышки ствольной коробки прицел 4 х 30 с красной точкой. Дополнительно на стандартный вариант MG5 могут устанавливаться зенитный и механический аварийный прицелы. Поставка пулемета бундесверу в стандартном варианте началась в 2015 г.

Пулеметная лента с патронными звеньями


MG5A1 (оружие для боевой техники)

Пулемет модели MG5A1 предназначен для установки в дистанционно управляемой оружейной станции боевой техники. В нём отсутствует приклад и прицельная оптика. Ручка для переноски заменена машинной накладкой. Первоначальное требование относительно ствола увеличенной длины (660 мм) для повышения точности и проникающей способности отклонены, поскольку аналогичные показатели стандартного ствола оценены, как достаточные. В результате устранены дополнительные логистические издержки на специальный ствол. Современный пулемет в версии MG5A1 также будет оснащен стволами длиной 550 мм. Поставка MG5A1 началась в апреле 2019 г.

MG5A2 (пехотный вариант)

Пулемет в версии MG5A2 оснащен двумя укороченными стволами (длина 460 мм), штурмовой рукояткой с встроенной сошкой и регулируемым по длине и высоте упором для плеча. Модель предназначена, главным образом, для использования в пешем пехотном строю. Как и стандартный пехотный вариант имеет оптический прицел 4х30 с красной точкой. Вариант MG5A2 также уже поставляется в войска. В ноябре 2019 г. современные пулеметы MG5 во всех вариантах в первичной комплектации уже поставлены бундесверу.

Пулемет MG5A2


В то же время разрабатываются адаптирующие приспособления, необходимые для того, чтобы полностью заменить на модель MG5 все пулеметы MG3 (кроме спаренных в бронетехнике). В настоящее время заключены контракты на поставку 7114 комплектов MG5. Решение, относительно удовлетворения потребностей, выходящих за эти пределы, окончательно не принято.

Тактико-технические характеристики пулемета MG5

Стрельба с использованием штурмовой рукоятки

  • автоматика с использованием энергии пороховых газов и затвором с поворотной личиной
  • калибр: 7,62х51 мм НАТО
  • подача боеприпасов: разборная пулеметная лента
  • длина с разложенным прикладом MG5/MG5A2: 1202 мм / 1112 мм
  • длина со сложенным прикладом MG5/MG5A2: 960 мм / 870 мм
  • ширина: 120 мм
  • высота: MG5/MG5A2 241 мм без прицела, MG5A1 195 мм
  • длина ствола MG5/ MG5A1/MG5A2: 550 мм / 550 мм / 460 мм
  • вращение: профиль нарез/поле, правая нарезка
  • вес MG5/MG5A2: 11,6 кг / 11,2 кг со стволом и сошкой
  • вес MG5A1: 10,1 кг
  • вес ствола MG5/MG5A2: 2,9 кг / 2,5 кг
  • скорострельность: около 640/740/800 выстр./мин
  • начальная скорость пули MG5/MG5A1: около 820 м/с
  • начальная скорость пули MG5A2: около 785 м/с
  • усилие на спусковом крючке: 35-80N
  • прицел: механический, оптический
  • смена ствола: макс. 300 выстр. в быстрой последовательности

Пулемет MG6

Современный пулемет MG6 считается пулеметом среднего класса высокой скорострельности и закупается только в небольших количествах для специальных целей. Модель MG6 представляет собой оружие с револьверным блоком стволов с воздушным охлаждением производства компании Dillon (США). Блок содержит шесть стволов калибра 7,62х51 мм НАТО с электроприводом.

Два пулемета MG6 на борту вертолета H145M


MG6 уже не относится к классическому понятию ручного стрелкового оружия. Изделие применяется исключительно стационарно с треноги (штатива) или с (воздушных) транспортных средств или штурмовых лодок с жестким корпусом типа RHIB (Rigid-Hulled Inflatable Boat).

Оружие обладает скорострельность более 3000 выстрелов в минуту и используется для поражения высокоскоростных целей на дальности до 1000 м. Для удовлетворения потребности в боеприпасах при такой скорострельности емкость пулеметной ленты для этого оружия увеличена со 120 до 500 патронов. Поставка запланированных 42 серийных пулеметов началась в ноябре 2019 г.

Тактико-технические характеристики пулемета MG6

Современный пулемет MG6 на треноге

  • блок из шести стволов;
  • вращение стволов: в направлении стрельбы против часовой стрелки;
  • электрический привод от батареи с напряжением 28В;
  • калибр: 7,62х51 мм НАТО;
  • боепитание: пулеметная лента;
  • длина/ширина: 802 мм / 305 мм
  • длина ствола: 559 мм
  • вращение: профиль нарез/поле, правое вращение;
  • вес: 9,3 кг (без ствольной группы);
  • вес ствола: 1,3 кг х 6 ед. в ствольной группе;
  • скорострельность: около 3000 выстр./мин.

По материалам ресурса esut.de

Часть II. Пулемет MG4

Часть I. Пулемет MG3

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США
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