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ТАСС

Экс-советник Пентагона заявил о планах РФ вести спецоперацию до полного разгрома ВСУ

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам Дугласа Макгрегора, "украинцы сильно проигрывают, у них серьезные потери"

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Украина сильно проигрывает в ходе конфликта, Россия продолжит специальную военную операцию до полного разгрома ВСУ. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем подкасте на YouTube.

"Россия делает то, чего мы не ожидали. Они готовы при необходимости к более масштабным боевым действиям. Это то, к чему мы не готовы. Никто в Европе к этому не готов". - отметил Макгрегор.

"Мы должны вернуться к пониманию о том, что украинцы сильно проигрывают, у них серьезные потери, - сказал полковник в отставке. - <...> Они [российская сторона] не остановятся, пока не разгромят украинские силы. Это угроза России. Мы продолжаем называть это "вторжением", но в действительности это контрудар. Они отвечают на угрозу, которая пустила метастазы в Восточной Украине и была создана для уничтожения России". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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