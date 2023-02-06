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Интерфакс-АВН

Пентагон объявил о пакете военной помощи Киеву в $2,2 млрд

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны США объявило в пятницу об очередном транше военной помощи Украине, сообщают американские СМИ.

Стоимость этого пакета оценивается в $2,2 млрд.

В списке вооружений, переданном американским журналистам, значатся дополнительные боеприпасы для систем РСЗО HIMARS.

Также США, среди прочего, передадут Киеву 155-миллимиетровые артиллерийские снаряды, минометные боеприпасы, 181 бронетранспортер с защитой от мин, 2 тыс. противотанковых ракет. Речь идет о вооружении, которое хранится на складах - его можно относительно быстро передать Киеву.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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