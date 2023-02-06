Бывший посол Франции в США считает, что Запад близок к войне с Россией

По словам Жерара Аро, Запад не может допустить поражения Украины, поскольку в таком случае он утратит престиж в мире

ЖЕНЕВА, 3 февраля. /ТАСС/. Запад не может допустить поражения Украины, поскольку в таком случае он утратит престиж в мире, и поэтому близок к войне с Россией. Об этом заявил в пятницу в интервью швейцарской телекомпании RTS Жерар Аро, бывший посол Франции в США и бывший постпред этой страны при ООН.

"Мы действительно очень близки к войне с Россией. <...> Мы в такой степени действуем на стороне Украины, что больше не можем согласиться с поражением Украины", - отметил Аро. "Поражение Украины было бы поражением Запада и неимоверной потерей престижа перед остальным миром", - констатировал он.

Отвечая на вопрос о том, способен ли Киев одержать победу, Аро сказал: "Большинство военных экспертов говорят, учитывая соотношение сил, что не видят, чтобы Украина действительно нанесла решающее поражение России". Коснувшись перспектив развития ситуации, он отметил: "Поскольку Запад не потерпит победы России, то для нас открывается перспектива продолжительной войны". По мнению Аро, "для обеих сторон сегодня не стоит вопрос о переговорах" и следует ожидать "периода в несколько недель или больше ожесточенных боев".