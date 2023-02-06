Войти
bmpd.livejournal.com

Амурский судостроительный завод может получить контракт на постройку шести фрегатов

426
0
+1

Как сообщило информационное агентство ТАСС, контракт с Министерством обороны Российской Федерации на строительство серии из шести фрегатов океанской зоны проектов 22350 и 22350М планируют подписать на форуме "Армия-2023", его может получить Амурский судостроительный завод. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Головной фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 в Норвежском море, 05.01.2023 (с) ВВС Норвегии

"На форуме "Армия-2023" планируется подписать контракт с военным ведомством на строительство серии из шести фрегатов проектов 22350 и 22350М", - сказал он.

По его словам, Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), строящий корветы и малые ракетные корабли, готов в следующем году приступить к строительству для Тихоокеанского флота нового для себя типа кораблей - фрегат. "Это будет серия из шести кораблей дальней морской зоны проекта 22350 и модернизированной версии 22350М", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на заводе завершается масштабная модернизация производства, в цехах освобождены эллинги для закладки и строительства двух единиц.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Со стороны bmpd заметим, что конечно же, "строительство серии из шести фрегатов океанской зоны проектов 22350 и 22350М" - это самая неотложная потребность Вооруженных Сил России в настоящий момент.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
22350
ТОФ
Похожие новости
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
27.07.2020
Питерский ордер. Какие новые боевые корабли участвуют в Главном военно-морском параде
27.05.2020
Беззащитные «стратеги»
12.07.2017
Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
18.05.2009
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин провел совещание по вопросам развития судостроительной отрасли в Дальневосточном регионе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 17:49
  • 63
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России