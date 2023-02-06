Амурский судостроительный завод может получить контракт на постройку шести фрегатов

Как сообщило информационное агентство ТАСС, контракт с Министерством обороны Российской Федерации на строительство серии из шести фрегатов океанской зоны проектов 22350 и 22350М планируют подписать на форуме "Армия-2023", его может получить Амурский судостроительный завод. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Головной фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 в Норвежском море, 05.01.2023 (с) ВВС Норвегии

"На форуме "Армия-2023" планируется подписать контракт с военным ведомством на строительство серии из шести фрегатов проектов 22350 и 22350М", - сказал он.

По его словам, Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), строящий корветы и малые ракетные корабли, готов в следующем году приступить к строительству для Тихоокеанского флота нового для себя типа кораблей - фрегат. "Это будет серия из шести кораблей дальней морской зоны проекта 22350 и модернизированной версии 22350М", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на заводе завершается масштабная модернизация производства, в цехах освобождены эллинги для закладки и строительства двух единиц.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Со стороны bmpd заметим, что конечно же, "строительство серии из шести фрегатов океанской зоны проектов 22350 и 22350М" - это самая неотложная потребность Вооруженных Сил России в настоящий момент.