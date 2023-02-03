Источник: на форуме "Армия-2023" подпишут контракт на строительство шести фрегатов

Они будут предназначены для Тихоокеанского флота

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Контракт с Минобороны РФ на строительство серии из шести фрегатов океанской зоны проектов 22350 и 22350М планируют подписать на форуме "Армия-2023", его может получить Амурский судостроительный завод. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На форуме "Армия-2023" планируется подписать контракт с военным ведомством на строительство серии из шести фрегатов проектов 22350 и 22350М", - сказал он.

По его словам, Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), строящий корветы и малые ракетные корабли, готов в следующем году приступить к строительству для Тихоокеанского флота нового для себя типа кораблей - фрегат. "Это будет серия из шести кораблей дальней морской зоны проекта 22350 и модернизированной версии 22350М", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на заводе завершается масштабная модернизация производства, в цехах освобождены эллинги для закладки и строительства двух единиц.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В цехах АСЗ строят четыре малых ракетных корабля типа "Каракурт" по проекту 22800 ("Ржев", "Удомля", "Павловск" и "Уссурийск") и три корвета проекта 20380 ("Резкий", "Грозный" и "Бравый"). Строятся корветы "Буйный" и "Разумный" по обновленному проекту 20385. Согласно контракту, подписанному с Минобороны в 2020 году, предприятие построит четыре корвета этого проекта.

Источник в ОПК сообщал ТАСС, что закладка головного фрегата проекта 22350М на "Северной верфи" запланирована на 2023 год, сразу после ввода в эксплуатацию нового эллинга. Планируется построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М, каждый из которых будет нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Предполагается, что новые фрегаты будут оснащены зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", противолодочным и торпедным вооружением.