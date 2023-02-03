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ТАСС

Замглавы МИД РФ разъяснил послу Южной Кореи подходы Москвы по теме спецоперации на Украине

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Флаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи.
Источник изображения: Михаил Фомичев / РИА Новости

Стороны также обменялись мнениями об интеграционных процессах на пространстве СНГ и ЕАЭС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в четверг встретился с посолом Южной Кореи в Москве Чан Хо Чжином и разъяснил ему подходы российской стороны в контексте спецоперации на Украине.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями об интеграционных процессах на пространстве СНГ и ЕАЭС, отношениях России и Республики Корея с государствами - членами указанных объединений, - говорится в сообщении МИД РФ. - С российской стороны были разъяснены наши подходы в контексте специальной военной операции на Украине".

Встреча состоялась по просьбе южнокорейского дипломата. 

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Страны
Россия
Украина
Южная Корея
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