Войти
Lenta.ru

В Пентагоне выбрали проекты экранопланов

699
0
0
Liberty Lifter
Модель аппарата, создаваемого в рамках проекта Liberty Lifter.
Источник изображения: www.popularmechanics.com

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выбрало компании Aurora Flight Sciences и General Atomics для разработки проекта демонстрационного экраноплана Liberty Lifter. Об этом сообщает The Drive.

Отмечается, что проект Aurora Flight Sciences использует однокорпусную конструкцию и восемь двигателей. General Atomics предлагает двухкорпусную конструкцию самолета с двенадцатью двигателями.

В рамках первого этапа работ планируется определить конструкцию и возможности гидросамолета. Ожидается, что в случае успеха программы недорогой экраноплан будет использоваться Пентагоном для морских перевозок тяжелых грузов.

По своим габаритам и грузоподъемности Liberty Lifter должен напоминать военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III. Летательный аппарат должен работать при неспокойном море и подниматься на высоту до трех километров над уровнем моря.

В мае журнал Popular Mechanics написал, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках проекта Liberty Lifter решило создать своего «Каспийского монстра» — аналог КМ («Корабль-макет»), разработанного в СССР, послуживший основой для работ по экраноплану-ракетоносцу «Лунь».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
C-17
Система наблюдения "Ратник"
Компании
Aurora Flight
General Atomics
Похожие новости
01.12.2022
В США подписан предварительный контракт на создание гидросамолёта-экраноплана по программе Liberty Lifter
30.08.2021
США захотели возродить "Каспийского монстра"
17.12.2014
Алжир, вероятно, приобрел один стратегический транспортник С-17
10.11.2014
«Калашников» под ударом
12.05.2009
Министерство обороны США запросило $663,8 млрд бюджетных ассигнований
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 22:49
  • 43754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.02 21:40
  • 2383
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.02 21:12
  • 2
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 03.02 14:46
  • 1
Российской космонавтике предрекли откат ко временам советских «Салютов»
  • 03.02 12:30
  • 1
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 03.02 12:02
  • 1
В Сенате Франции считают отправку солдат главным критерием участия в конфликте на Украине
  • 03.02 11:55
  • 0
AtlanticCouncil: До конца 2023 года должны быть реорганизованы сухопутные войска Украины и включать пять корпусов
  • 03.02 11:54
  • 1
Антонов: цель войны США на украинской территории - нанести России стратегическое поражение
  • 03.02 09:02
  • 6
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 03.02 08:54
  • 3
В академии РВСН заявили, что ракетный комплекс "Авангард" стал прорывом
  • 03.02 06:26
  • 2
Иран и Россия сформировали общий военно-промышленный комплекс
  • 03.02 06:25
  • 2
"НПО Энергомаш" получило лицензию на производство камер сгорания для двигателей ПД-8
  • 03.02 01:41
  • 1
Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году
  • 03.02 01:40
  • 1
Медведев: рост поставок вооружений в ВС РФ позволит нанести поражение киевскому режиму
  • 02.02 19:44
  • 50
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин