В Пентагоне выбрали проекты экранопланов

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выбрало компании Aurora Flight Sciences и General Atomics для разработки проекта демонстрационного экраноплана Liberty Lifter. Об этом сообщает The Drive.

Отмечается, что проект Aurora Flight Sciences использует однокорпусную конструкцию и восемь двигателей. General Atomics предлагает двухкорпусную конструкцию самолета с двенадцатью двигателями.

В рамках первого этапа работ планируется определить конструкцию и возможности гидросамолета. Ожидается, что в случае успеха программы недорогой экраноплан будет использоваться Пентагоном для морских перевозок тяжелых грузов.

По своим габаритам и грузоподъемности Liberty Lifter должен напоминать военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III. Летательный аппарат должен работать при неспокойном море и подниматься на высоту до трех километров над уровнем моря.

В мае журнал Popular Mechanics написал, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках проекта Liberty Lifter решило создать своего «Каспийского монстра» — аналог КМ («Корабль-макет»), разработанного в СССР, послуживший основой для работ по экраноплану-ракетоносцу «Лунь».