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США создадут своего «Каспийского монстра»

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Liberty Lifter
Модель аппарата, создаваемого в рамках проекта Liberty Lifter.
Источник изображения: www.popularmechanics.com

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках проекта Liberty Lifter решило создать своего «Каспийского монстра» — аналог КМ («Корабль-макет»), разработанного в СССР, послуживший основой для работ по экраноплану-ракетоносцу «Лунь». Об этом пишет Popular Mechanics.

Американский журнал отмечает, что Liberty Lifter позволит с относительно большой скоростью доставлять большие массы грузов по всей планете без использования специализированных морских портов и авиабаз. Popular Mechanics пишет, что экраноплан может использоваться, например, для переброски бронетехники и противокорабельных ракет на острова в Южно-Китайском море.

Издание уверено, что Liberty Lifter будет отличать прочная конструкция, способная выдерживать удары волн, а также высота полета до трех километров, позволяющая избегать морскую непогоду.

О подобных планах Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США Popular Mechanics писал еще в августе 2021 года, однако тогда не сообщалось название программы, в рамках которой планируется создание экраноплана. Тогда же об этом написал портал Defense Blog.

В марте того же года главный конструктор «Луня» Владимир Кирилловых назвал экраноплан-ракетоносец мощным оружием XXI века.

Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» спущен на воду в июле 1986 года. Изделие было способно перемещаться на скорости 500 километров в час на расстояние до 2000 километров. В длину экраноплан достигал 74 метров, а в высоту — 19 метров. Корабль-экраноплан оказался единственным полностью построенным из восьми запланированных.

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Система наблюдения "Ратник"
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