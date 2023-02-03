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В России рассказали о характеристиках южнокорейской «ракеты-монстра»

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Новая южнокорейская баллистическая ракета Hyunmoo 5 в ходе пуска после сброса хвостового защитного обекателя и раскрытия управляющих поверхностей
Новая южнокорейская баллистическая ракета Hyunmoo 5 в ходе пуска после сброса хвостового защитного обекателя и раскрытия управляющих поверхностей.
Источник изображения: кадр из видео министерства национальной обороны Южной Кореи

Баллистическая «ракета-монстр» Hyunmoo, которую планирует испытать Южная Корея, станет ответом Северной Корее. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, новые ракеты можно размещать в мобильных установках на автомобильном шасси, которые получат все компоненты комплекса, включая систему диагностики и прицеливания. Аналитик предположил, что такую систему можно размещать на кораблях, а особенностью ракеты стала малая отражающая поверхность.

Корнев уточнил, что на финальном участке полета ракета должна плохо обнаруживаться радарами и совершать противоракетные маневры. Также она может нести мощную боевую часть.

«Судя по всему, это своего рода ответ, потому что Северная Корея создала уже несколько вариантов ракет такого класса, провела их испытания и уже развертывает такие ракетные комплексы. Южная Корея здесь находится в догоняющем положении», — сказал он.

Ранее стало известно, что Управление оборонных разработок Южной Кореи планирует провести испытательный запуск новой баллистической ракеты Hyunmoo-5 «в ближайшем будущем». Считается, что дальность ракеты составляет 3000 километров.

В январе агентство Yonhap сообщило, что КНДР может обладать минимум 15 и максимум 60 ядерными боеголовками.

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Страны
КНДР
Россия
Южная Корея
Продукция
Hyunmoo
Проекты
Ядерный щит
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