Подсчитано количество ядерных боеголовок КНДР

Северная Корея может иметь в своем арсенале от 15 до 60 ядерных боеголовок. О таком количестве сообщает агентство «Ёнхап».

По словам журналистов агентства, КНДР может обладать минимум 15 и максимум 60 ядерными боеголовками. Авторы сослались на подсчеты иностранных экспертов — так, Американское общество ученых-ядерщиков (BAS) в сентябре 2022-го заявило, что в Северной Корее есть от 20 до 30 уже собранных боеголовок. Считается, что они собраны в основном для загрузки в баллистические ракеты средней дальности.

Специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) в июне прошлого года заявили, что КНДР способна произвести от 45 до 55 боеголовок. Исследовательский центр ядерного разоружения (RECNA) Университета Нагасаки оценил число боеголовок в 40 штук. Также еще в ноябре 2020 года Институт национальной стратегии (INSS) подсчитал, что Северная Корея может иметь от 15 до 60 боеголовок.

Как отмечают иностранные эксперты, КНДР увеличит количество ядерных боеголовок, чтобы обеспечить возможность контратаки в случае ядерного упреждающего удара или ядерной атаки. Авторы также подчеркнули, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал увеличения числа боеголовок «в геометрической прогрессии».

31 декабря 2022-го стало известно, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Считается, что Пхеньян начал демонстрировать свою огневую мощь в ответ на испытательный запуск Сеулом твердотопливной космической ракеты.