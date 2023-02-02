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ТАСС

В НАТО считают, что поставки оружия Киеву могут создать условия для мирного урегулирования

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Eugene Hoshiko

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, военная помощь Украине необходима для "мирного решения конфликта", но "нужно быть готовыми к долгосрочной перспективе"

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Поставки оружия Украине могут создать условия для мирного урегулирования конфликта в будущем. Такую точку зрения изложил находящийся с визитом в Японии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в среду вечером интервью газете Nikkei.

По его мнению, для "мирного решения конфликта" путем переговоров при сохранении Украины как "суверенного и независимого" государства "необходимо оказать военную помощь" Киеву. "Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра", - добавил Столтенберг.

Он также выразил мнение, что в отношении конфликта на Украине "нужно быть готовыми к долгосрочной перспективе", поскольку альянс не видит признаков того, что Россия "готовится к миру". В связи с этим генсек заявил, что НАТО необходимо продолжать помогать Украине, которая уже увидела "беспрецедентный уровень поддержки". По его версии, "эта поддержка каждый день меняет ситуацию на поле боя".

В ответ на решение Москвы о начале специальной военной операции на Украине Запад стал поэтапно вводить против РФ многочисленные и масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. Российская сторона неоднократно заявляла, что отправка вооружений на Украину ведет лишь к затягиванию конфликта и его эскалации. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, поставки танков Киеву не изменят ситуацию в его пользу и лишь выведут западные государства на новый уровень противостояния с Россией. 

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Страны
Россия
Украина
Япония
Проекты
NATO
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