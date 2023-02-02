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В Японии назвали преимущества российской «Арматы» против Leopard 2

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Колонна танков Т-14 Армата
Колонна танков Т-14 Армата.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

Российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» сможет победить немецкий Leopard 2 на дальней дистанции. О его преимуществах пишет японское издание Traffic News.

Авторы статьи подчеркнули, что российское вооружение превосходит конкурента по всем характеристикам и бросает вызов традиционной концепции танка. Отмечается, что башня у Т-14 необитаемая — за обзор отвечают датчики и камеры, а командир, наводчик и пилот находятся в хорошо защищенном корпусе.

Как пишет издание, решение с беспилотной башней — это смелая идея, снимающая эргономические ограничения и дающая большую свободу для размещения различных систем. Основное орудие Т-14 — 125-миллиметровая пушка, использующаяся и в обычных российских танках, однако калибр увеличен с 48 до 55. За счет использования унифицированных снарядов 2А48-1М возросла и мощность.

В случае, если снаряд попадет в броню российского танка под углом 90 градусов на расстоянии две тысячи метров, его пробивная способность оценивается в тысячу миллиметров RHA. Бронепробиваемость Leopard в тех же условиях составляет 750 миллиметров.

Говоря о защите, у Т-14 на один опорный каток больше, чем у его оппонента, корпус длиннее на один метр, однако масса близка к массе Leopard 2 — от 48 до 50 тонн против 46 тонн. «Простое сравнение наступательных и оборонительных возможностей двух машин показывает, что Т-14 может победить Leopard 2 на дальних дистанциях», — пишут авторы материала. Также отмечается, что если сравнивать только ходовые качества, атакующую мощь, защиту и информационные технологии, то российский танк превосходит немецкого конкурента.

Ранее бывший главком Сухопутными войсками России генерал-полковник Владимир Чиркин оценил возможность уничтожения Leopard 2. По его мнению, немецкие танки, которые были обещаны Киеву западными союзниками, не являются сложными мишенями для российского оружия. Чиркин также отметил, что Leopard сильно уступают и модернизированным версиям отечественных Т-90 «Прорыв», и танкам «Армата», которые постепенно начинают задействоваться российскими военными.

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