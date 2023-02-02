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ТАСС

В Риме заявили о готовности помогать Киеву, если это не вредит обороне Италии

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто отметил, что любое решение о средствах противовоздушной обороны будет приниматься совместно с Францией

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Рим готов помогать Киеву в рамках своих возможностей, не создавая угроз для обороны Италии. Об этом заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто в интервью газете Financial Times, опубликованном в среду.

"Италия в рамках своих возможностей и имеющихся средств удовлетворит просьбы Украины. Мы дадим все, что можем, не ставя под угрозу оборону Италии. Украина и наши союзники будут довольны этим", - сказал он.

Крозетто рассказал изданию, что в будущий пакет военной помощи, над которым работает Рим, "вероятно", войдет "оружие для защиты от российских ракетных атак". Политик не стал приводить подробностей о содержании пакета. Вместе с тем он отметил, что любое решение о средствах противовоздушной обороны будет приниматься совместно с Францией.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были выпущены пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство ранее одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в национальном парламенте. В настоящее время готовится шестой декрет, который, как сообщали итальянские СМИ, может содержать управляемые ракеты Aspide, а также один зенитный ракетный комплекс SAMP-T, отправка которого осуществляется по согласованию с Францией. 

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Страны
Италия
Украина
Франция
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