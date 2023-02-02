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ТАСС

В Чехии считают необходимым использовать любой шанс для мирных переговоров по Украине

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Петр Павел
Генерал чешской армии Петр Павел.
Источник изображения: Czarek Sokolowski / AP Photo

При этом Москва, по словам избранного президента Чехии Петра Павела, пока не настроена на ведение диалога, хотя ситуация "полностью зависит" от России

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Избранный президент Чехии Петр Павел считает, что необходимо использовать каждый возможный шанс для организации мирных переговоров с целью урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение он выразил в опубликованном в среду интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

"Если есть хотя бы малейший шанс на мирные переговоры, давайте воспользуемся им <...>", - заявил Павел. Однако Москва, по его утверждению, пока не настроена на ведение диалога, хотя ситуация "полностью зависит" от России.

Чешский лидер также полагает, что Украина должна присоединиться к НАТО, "как только завершится" конфликт. Он призвал Запад увеличить поставки вооружений Киеву. Павел считает, что имеющегося оружия "все еще недостаточно, чтобы противостоять" России. "У нас нет альтернативы", - сказал он. "Если мы оставим Украину без поддержки, она, скорее всего, проиграет <...>. А если она проиграет, проиграем мы все", - добавил избранный глава государства.

Генерал армии в отставке Петр Павел на завершившихся в субботу президентских выборах заручился поддержкой 58,32% избирателей. Его соперник Андрей Бабиш получил 41,67% голосов. 

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Россия
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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