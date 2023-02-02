В Чехии считают необходимым использовать любой шанс для мирных переговоров по Украине

При этом Москва, по словам избранного президента Чехии Петра Павела, пока не настроена на ведение диалога, хотя ситуация "полностью зависит" от России

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Избранный президент Чехии Петр Павел считает, что необходимо использовать каждый возможный шанс для организации мирных переговоров с целью урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение он выразил в опубликованном в среду интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

"Если есть хотя бы малейший шанс на мирные переговоры, давайте воспользуемся им <...>", - заявил Павел. Однако Москва, по его утверждению, пока не настроена на ведение диалога, хотя ситуация "полностью зависит" от России.

Чешский лидер также полагает, что Украина должна присоединиться к НАТО, "как только завершится" конфликт. Он призвал Запад увеличить поставки вооружений Киеву. Павел считает, что имеющегося оружия "все еще недостаточно, чтобы противостоять" России. "У нас нет альтернативы", - сказал он. "Если мы оставим Украину без поддержки, она, скорее всего, проиграет <...>. А если она проиграет, проиграем мы все", - добавил избранный глава государства.

Генерал армии в отставке Петр Павел на завершившихся в субботу президентских выборах заручился поддержкой 58,32% избирателей. Его соперник Андрей Бабиш получил 41,67% голосов.