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ТАСС

Генсек НАТО обсудил с главой МИД Японии ситуацию вокруг Украины и санкции против России

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Ёсимаса Хаяси
Ёсимаса Хаяси.
Источник изображения: regnum.ru

Йенс Столтенберг находится в Японии с официальным визитом

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил в среду в Токио с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси двустороннее сотрудничество, ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении России. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны сошлись во мнении, что им как единомышленницам важно сохранять единство, продолжать вводить санкции против России и оказывать поддержку Украине. Стороны также обменялись мнениями о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и договорились о тесном сотрудничестве между Японией и НАТО", - отметили в министерстве.

Столтенберг находится в Японии с официальным визитом. Накануне он встретился с премьер-министром Фумио Кисидой. В минувшие выходные дни генсек НАТО также посетил Южную Корею, где провел ряд двусторонних встреч с руководством страны.

В последнее время Япония активно расширяет взаимодействие с Североатлантическим альянсом. В прошлом году Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого Министерство иностранных дел Японии решило сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. 

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Страны
Россия
Украина
Южная Корея
Япония
Проекты
NATO
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