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ТАСС

WSJ: компания из США предложила продать Украине два беспилотника MQ-9 Reaper за $1

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Торжественная выкатка первого MQ-9A Reaper для ВВС Нидерландов
Торжественная выкатка первого MQ-9A Reaper для ВВС Нидерландов.
Источник изображения: flightglobal.com

По данным газеты, поставку могут осуществить в частном порядке, а не по линии американского правительства

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Компания General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) предложила Украине приобрести у нее два беспилотника MQ-9 Reaper за $1. Как информирует во вторник газета The Wall Street Journal, возможная сделка должна будет получить одобрение администрации президента США Джо Байдена.

По данным издания, соответствующее предложение сделал на прошлой неделе военному атташе Украины в Вашингтоне генеральный директор GA-ASI Линден Блю. Газета уточняет, что подготовка беспилотников и их отправка на Украину обойдутся примерно в $10 млн, еще порядка $8 млн будет стоить их ежегодное обслуживание. Как пишет The Wall Street Journal, в случае заключения сделки компания поставит наземную станцию управления беспилотниками.

Согласно данным газеты, речь идет о поставке беспилотников в устаревшей конфигурации MQ-9A. Предполагается, что поставка может быть осуществлена в частном порядке, а не по линии американского правительства. При этом сделка в любом случае должна будет получить одобрение администрации, констатирует газета.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей народных республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение Москвы начал поэтапно вводить против РФ многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

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