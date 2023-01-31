«Севмаш» займется обслуживанием подлодок «Ясень-М»

Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» («Севмаш») подписало государственный контракт на сервисное обслуживание многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М «Ясень-М». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«В 2022 году был заключен один новый трехгодичный государственный контракт на сервисное обслуживание АПЛ проекта "Ясень-М"», — говорится в сообщении. Также в «Севмаше» рассказали, что специалисты предприятия ведут непрерывную работу по гарантийному надзору АПЛ, а также техническому обслуживанию оборудования, систем и вооружения подлодок.

Отмечается, что в пунктах базирования атомных подлодок на Северном и Тихоокеанском флотах также работают филиалы «Севмаша».

Подлодки проекта 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» разработали специалисты Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит». Головную АПЛ проекта 885М «Казань» передали Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2021 году. Эта подлодка может нести ракеты «Оникс» или «Калибр-ПЛ».

Ранее источник ТАСС сообщил, что подлодку «Пермь» проекта 885М, которая станет первым штатным носителем подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон», передадут ВМФ России в 2026 году.

В сентябре 2022 года военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что подлодки проекта 885М могут поражать подводные, надводные и наземные цели.