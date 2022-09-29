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Описаны характеристики российской атомной подводной лодки проекта 885М «Ясень»

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АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" во время церемонии спуска на воду на АО "ПО "Севмаш", 31 марта 2017 года
АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" во время церемонии спуска на воду на АО "ПО "Севмаш", 31 марта 2017 года.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» отличается от предыдущего варианта большей технологичностью при меньшем количестве экипажа, а также универсальностью: она способна поражать и подводные, и наводные, и наземные цели. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал специалист по оружию, военный эксперт Алексей Леонков.

Первая атомная подводная лодка серии проекта 885М «Ясень» «Новосибирск» прибыла к месту своей постоянной дислокации на Камчатке. В Минобороны сообщают, что подводный крейсер уже произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» по морской цели.

«Буква "М" в названии проекта означает модернизацию. Его особенность состоит, прежде всего, в том, что новая подводная лодка отличается от головной по размерам и меньшим количеством экипажа: 90 против 65. Отсутствующие члены заменяет современная боевая информационно-управляющая система, которая берет на себя множество функций и облегчает боевую работу», — рассказал Леонков.

Также, по словам эксперта, пусковые установки позволяют размещать 40 крылатых ракет «Калибр», а также ракеты «Оникс» и гиперзвуковой «Циркон» в количестве 36 штук. Плюс десять торпедных аппаратов.

«Торпедная атака ведь тоже не отменяется. Еще длительное время она останется эффективным средством вооружения, позволяющим поражать корабли противника, — подчеркнул специалист. — Всего в серии планируется выпустить восемь подводных лодок, которые будут выходить в соответствии с графиком. Модернизация позволила сделать их более компактными и тихоходными, увеличив при этом огневую мощь и сделав универсальными».

Леонков заключил, что новая подводная лодка может поражать, как подводные, так и наводные и наземные цели. Она стала более универсальной и современной.

Ранее стало известно, что американское руководство ведет переговоры об ускорении поставок атомных подводных лодок для военно-морских сил (ВМС) Австралии в ответ на растущую военную мощь Китая

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
США
Продукция
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
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