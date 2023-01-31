Северокорейский эксперт: Визит Столтенберга в Японию и Южную Корею нацелен на создание азиатской версии НАТО

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Действия генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга предвещают начало конфронтации и войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они в значительной степени обостряют и без того непростую обстановку в АТР.

Так северокорейский эксперт Ким Дон Мён, представляющий научное общество международной политики КНДР, отреагировал на недавний визит генсека НАТО в Японию и Южную Корею. Его статью опубликовало местное агентство ЦТАК.

Он назвал визит Столтенберга «прелюдией к войне» в регионе.

Южная Корея и Япония, которые пытаются втягивать незваного гостя в регион и осуществлять свои цели, должны понять, что они приближают кризис в сфере безопасности

- считает Ким Дон Мён.

По его мнению, Североатлантический альянс олицетворяет собой войну и конфронтацию. Он считает, что посещение Столтенбергом Японии и Южной Кореи увеличивает риск возникновения предпосылок для новой «холодной войны», ареной которой станет на этот раз Азиатско-Тихоокеанский регион.

Визит Столтенберга нацелен на подстрекание к созданию азиатской версии НАТО

- приходит автор к такому выводу, вынеся его в заголовок своей статьи.

Поездка Столтенберга в Восточную Азию состоялась в эти выходные. Она продлится до 1 февраля включительно. В ходе визита генеральный секретарь Североатлантического альянса провел серию двусторонних встреч с официальными лицами Южной Кореи, после чего отправился в Японию.