Пользователям Starlink предложили экономить энергию

У пользователей терминалов Starlink появилась возможность экономить электроэнергию. Об этом сообщает издание PCMag.

Журналисты медиа обратили внимание на уведомление от интернет-сервиса Starlink, в котором пользователям предложили экономить энергию. В приложении терминалов появилась функция «Расписание сна» (Sleep Schedule), с помощью которой владельцы устройства могут указать время, когда терминал будет бездействовать.

«Экономьте электроэнергию, переводя свой Starlink в спящий режим. Starlink не будет предоставлять интернет или растапливать снег во время бездействия», — говорится в сообщении. По словам представителей SpaceX, пользователи могут запланировать отключение своего терминала ночью и автоматическое включение утром.

Также из уведомления следует, что новая функция позволит экономить электроэнергию и увеличить ресурс устройства. По словам инженеров SpaceX, во время бездействия в зимний период на спутниковой тарелке, установленной на улице, может скопиться снег. В этом случае он будет растоплен через несколько часов после включения оборудования.

В декабре стало известно, что компания Starlink начнет ограничивать своих клиентов в скачивании данных из интернета. В месяц абонентам сервиса будет доступен пакет в один терабайт данных, затем скорость передачи данных снизится.