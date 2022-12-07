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Клиентов Starlink ограничат в скорости интернета

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Starlink начнет ограничивать своих клиентов в скачивании данных из интернета. Об этом сообщает издание CNET.

Журналисты медиа обратили внимание на документы на сайте сервиса, согласно которому компания в феврале 2023 года начнет ограничивать своих пользователей. Абоненты, превысившие лимит в один терабайт в течение 30 дней, смогут пользоваться Starlink только на сниженной скорости.

Авторы отметили, что SpaceX анонсировала данное нововведение еще в ноябре, рассказав о введении ограничений в декабре. Однако в компании решили дать отсрочку до февраля.

По словам специалистов, практика «добросовестного использования» интернет-сетей направлена на более ответственное потребление услуг Starlink. Журналисты отметили, что подобные лимиты встречаются и у других провайдеров связи. Мера позволит снизить нагрузку на сети и увеличить пропускную способность инфраструктуры Starlink. «По крайней мере, нынешним клиентам Starlink не придется сталкиваться с такими изменениями в разгар бурного праздничного сезона», — отметили авторы.

В заключение журналисты отметили, что средняя скорость интернета Starlink в США заметно снизилась в третьем квартале — до 53 мегабит в секунду. Во втором квартале этот показатель составлял 63 мегабита в секунду.

В начале декабря SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на развертывание до 7,5 тысячи спутников Starlink второго поколения. Отмечается, что разрешение «обеспечит спутниковую широкополосную связь по всему миру, помогая сократить цифровой разрыв в глобальном масштабе»

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
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