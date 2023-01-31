Госсекретарь США не исключил применения военного сценария против Ирана для недопущения создания ядерного оружия

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Появилось заявление главы Госдепа по ситуации в Иране. Если официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сразу же заявил, что США «никакого отношения к ударам по Ирану не имеют», то заявление Блинкена как минимум заставляет задуматься о том, насколько правдивыми были слова американского военного чиновника.

Отвечая на вопрос журналистов канала «Аль-Арабия» о том, собираются ли США использовать военный сценарий против Ирана, чтобы тот не добился создания ядерного оружия, Энтони Блинкен заявил следующее:

Мы не исключаем никаких вариантов и сценариев в отношении Ирана и военного в том числе. Все возможности открыты. Но пока предпочтительным вариантом для нас является дипломатический способ.

Это говорит чиновник страны, которая сама вышла из соглашения с Ираном, часто называемого «ядерной сделкой». Напомним, что произошло это при Дональде Трампе, однако до сих пор США в сделку с Ираном не вернулись. В ответ на это Иран начал новый цикл работ по обогащению ядерного топлива.

Ранее чиновники в военном ведомстве Израиля заявили, что Иран может стать обладателем ядерного оружия уже в ближайшее время.

Напомним, что летом прошлого года американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон не исключает и крайней меры в отношении Ирана, если тот продолжит разрабатывать ядерное оружие. Крайней мерой президент США называет именно военную операцию против Тегерана.