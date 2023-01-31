Войти
Военное обозрение

Госсекретарь США не исключил применения военного сценария против Ирана для недопущения создания ядерного оружия

365
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Появилось заявление главы Госдепа по ситуации в Иране. Если официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сразу же заявил, что США «никакого отношения к ударам по Ирану не имеют», то заявление Блинкена как минимум заставляет задуматься о том, насколько правдивыми были слова американского военного чиновника.

Отвечая на вопрос журналистов канала «Аль-Арабия» о том, собираются ли США использовать военный сценарий против Ирана, чтобы тот не добился создания ядерного оружия, Энтони Блинкен заявил следующее:

Мы не исключаем никаких вариантов и сценариев в отношении Ирана и военного в том числе. Все возможности открыты. Но пока предпочтительным вариантом для нас является дипломатический способ.

Это говорит чиновник страны, которая сама вышла из соглашения с Ираном, часто называемого «ядерной сделкой». Напомним, что произошло это при Дональде Трампе, однако до сих пор США в сделку с Ираном не вернулись. В ответ на это Иран начал новый цикл работ по обогащению ядерного топлива.

Ранее чиновники в военном ведомстве Израиля заявили, что Иран может стать обладателем ядерного оружия уже в ближайшее время.

Напомним, что летом прошлого года американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон не исключает и крайней меры в отношении Ирана, если тот продолжит разрабатывать ядерное оружие. Крайней мерой президент США называет именно военную операцию против Тегерана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
17.11.2022
США стали по-другому относиться к союзникам из-за конфликта на Украине
29.03.2022
Байден терпит фиаско и наносит США непоправимый ущерб
30.11.2020
The Times of Israel (Израиль): предполагаемый глава иранской ядерной программы убит близ Тегерана
05.06.2019
Трамп идет на выборы через Идлиб
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
23.10.2017
Помощник президента США по нацбезопасности обвинил РФ и Иран в разжигании войны в Сирии
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 19:59
  • 43264
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 19:47
  • 44
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 31.01 19:18
  • 1
Вся правда о ядерном ударе. Спасут ли нас бомбоубежища
  • 31.01 19:17
  • 1
В академии РВСН заявили, что ракетный комплекс "Авангард" стал прорывом
  • 31.01 18:01
  • 2372
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 18:01
  • 2
Удар тактическим ядерным зарядом по сорокатысячной группировке ВСУ под Запорожьем становится все более реальным
  • 31.01 15:54
  • 1
В Японии попытались разобраться в российских истребителях. Вот что вышло
  • 31.01 15:53
  • 1
Российско-белорусские учебные центры совместной подготовки – важный аспект боевого потенциала вооружённых сил  Союзного государства
  • 31.01 14:10
  • 0
Тихановская дала свое молчаливое согласие на утилизацию «белорусских» наемников на Украине
  • 31.01 10:08
  • 3
Президент РФ пообещал работникам оборонки отсрочку от призыва
  • 31.01 09:56
  • 3
ВС РФ поразили «русским HIMARS» стратегический объект ВСУ под Артемовском
  • 30.01 15:12
  • 0
Российско-белорусские учебные центры совместной подготовки – важный аспект боевого потенциала вооружённых сил Союзного государства
  • 30.01 12:55
  • 3
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 30.01 10:03
  • 2
Какая дальняя авиация нужна стране
  • 30.01 06:00
  • 10
В России захотели увеличить количество спутников