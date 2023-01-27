Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» показал сделанный спутником снимок айсберга

239
0
0
Спутник "Метеор-М"
Спутник "Метеор-М".
Источник изображения: © АО "Российские космические системы"

Госкорпорация «Роскосмос» показала сделанный российским спутником «Метеор-М» снимок гигантского айсберга А-74, который откололся от шельфового ледника Бранта. Изображение опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.



Отмечается, что айсберг площадью 1550 квадратных километров оторвался от ледника в воскресенье. Толщина льда в месте раскола составляет 150 метров.

«Снимок сделан российским помощником "Метеор-М" — аппарат мониторит глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров», — говорится в сообщении.

Ранее в январе в «Роскосмосе» сообщили, что спутник «Скиф-Д» защитит орбитально-частотный ресурс. Испытания аппарата продлятся до ноября. «Скиф-Д» стал первым спутником проекта «Сфера».

В том же месяце в компании «Главкосмос» рассказали, что в 2023 году Россия намерена обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя спутниками нового поколения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
29.08.2019
Россия планирует создать систему геостационарных спутников ГЕОСАР
29.04.2015
Глава Роскосмоса считает создание одноименной госкорпорации необходимым шагом
28.04.2015
Роскосмос: РФ и Китай обсудили сотрудничество в спутниковой навигации
24.04.2015
Роскосмос: РФ ведет переговоры с 4 странами о размещении наземной инфраструктуры ГЛОНАСС
22.04.2015
В космос без риска
03.03.2011
Гособоронзаказ в 2010 году не выполнили на треть
09.06.2008
Система глобального позиционирования ГЛОНАСС должна заработать в полном объеме в 2010 году - Перминов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины