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Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения

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Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».
Источник изображения: industry-hunter.com

Россия намерена в 2023 году обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя аппаратами нового поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Главкосмос».

Уточняется, что речь идет о двух «Глонассах-К» и одном «Глонассе-К2». Как отмечает агентство, новые аппараты излучают больше навигационных сигналов. В частности, если у «Глонассов-М» пять сигналов, то у «Глонасс-К» их семь, а у «Глонасс-К2» — девять. Также на новых спутниках постепенно растет доля электронной компонентной. Ожидается, что она достигнет 100 процентов к 2026 году.

Кроме того, в этом году запланирован старт станции «Луна-25» и запуск на орбиту десяти наноспутников, а также запуск аппаратов дистанционного зондирования Земли, в том числе двух «Метеор-М» и двух «Ионосфера». Даты пусков не называются.

В апреле 2022 года «Роскосмос» обещал запустить минимум 18 спутников «Глонасс-К2» к 2030 году.

До этого гендиректор «Информационных спутниковых систем» Николай Тестоедов заявил, что создание новых спутников «Глонасс-К2» обходится «Роскосмосу» в два раза дороже, чем космических аппаратов «Глонасс-К», и назвал это абсолютно естественным процессом.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
Наноиндустрия
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