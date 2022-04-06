Войти
Lenta.ru

В «Роскосмосе» пообещали запустить 18 спутников «Глонасс-К2»

698
0
+2
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».
Источник изображения: industry-hunter.com

К 2030 году «Роскосмосом» планируется запуск минимум 18 спутников «Глонасс-К2» нового поколения российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), сообщает госкорпорация.

По словам начальника отдела по использованию системы ГЛОНАСС Департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Ивана Ревнивых, в следующие три года планируется постепенная замена действующих «Глонасс-М» на «Глонасс-К». «А уже к 2030 году на орбите предполагается как минимум 18 космических аппаратов нового поколения "Глонасс-К2", благодаря чему точность навигационного обеспечения гражданских потребителей существенно повысится», — пообещал представитель госкорпорации.

Как заявил Ревнивых, по состоянию на январь текущего года «средняя эквивалентная погрешность псевдодальности за счет космического сегмента в абсолютном режиме по гражданским сигналам составляла 1,32 метра», тогда как после выполнения федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» данный параметр достигнет 0,3 метра.

В декабре 2021 года агентство ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» может быть запущен во втором квартале 2022 года.

В октябре того же года гендиректор «Информационных спутниковых систем» Николай Тестоедов заявил, что создание новых спутников «Глонасс-К2» обходится «Роскосмосу» в два раза дороже, чем космических аппаратов «Глонасс-К», и назвал это абсолютно естественным процессом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
11.09.2019
Три спутника ГЛОНАСС перестали работать
17.04.2014
Эпидемия в космосе
29.08.2012
Деньги на ГЛОНАСС зависли в бюджете
29.05.2008
ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" участвует в выставке ILA-2008
14.04.2008
Всеобщая озабоченность и коллективная безответственность
26.07.2007
НПО прикладной механики впервые представит на авиакосмическом салоне МАКС-2007 макет навигационного спутника нового поколения
13.03.2007
Система ГЛОНАСС должна быть дешевле и лучше, чем GPS, заявил Путин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 17:09
  • 63
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 06.04 17:09
  • 22126
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 16:55
  • 15
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 06.04 16:04
  • 5
Уничтожение "Байрактара" российским ЗРК "Тор" показали на видео
  • 06.04 15:41
  • 58
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 06.04 15:15
  • 43
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 10:49
  • 1
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 06:38
  • 6
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 06.04 04:18
  • 5
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 05.04 22:18
  • 3
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 05.04 21:20
  • 1
На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" создан новый кадетский корпус "Школа технологий будущего"
  • 05.04 21:06
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил Путину о работе над нетрадиционными видами вооружения
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому