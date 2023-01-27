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Япония запустила Radar 7 для отслеживания ракетных пусков КНДР

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Hакета H-2A
Hакета H-2A.
Источник изображения: © Japan Aerospace Exploration Agency/Getty Images

Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries в четверг осуществила запуск ракеты-носителя H-2A с разведывательным спутником для отслеживания ракетных пусков КНДР. Трансляцию запуска вели на сайте корпорации, передает ТАСС.

Ракету с аппаратом Radar 7 запустили с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Изначально пуск наметили на 25 января, однако его отложили из-за плохих погодных условий.

Новый спутник войдет в состав группировки из восьми разведывательных аппаратов. Спутники запускают в рамках госпрограммы, инициированной в 1998 году после того, как КНДР запустила ракету Taphodon 1. Япония запускает оптические спутники, которые передают изображение земной поверхности, и радиолокационные аппараты, сканирующие Землю с помощью радара. Спутник Radar 7 со временем заменит запущенный в 2017 году Radar 5.

В декабре телеканал NHK сообщил, что первый пуск японской ракеты H-3 может состояться 12 февраля 2023 года с космодрома Танэгасима.

В октябре стало известно, что министерство обороны Японии рассматривает возможность создания группировки спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. В нее может войти 50 аппаратов.

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