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Япония создаст группировку спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

Министерство обороны Японии рассматривает возможность создания группировки спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. Об этом со ссылкой на японскую прессу сообщает РИА Новости.

Речь идет о возможности выведения на низкую околоземную орбиту 50 малых космических аппаратов, которые бы занимались сбором необходимой информации, а также обнаружением и отслеживанием гиперзвуковых ракет.

Соответствующий план по формированию созвездия спутников планируется включить в обновленный документ по мерам национальной безопасности, который будет действовать с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2027-го.

Отмечается, что часть спутников может быть выведена частными подрядчиками Минобороны Японии.

В сентябре телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что Минобороны Японии рассматривает возможность привлечения Италии к разработке военного самолета нового поколения F-X, который должен прийти на замену японским истребителям F-2.

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Страны
Италия
Япония
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F-2
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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