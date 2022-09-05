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Lenta.ru

Япония захотела привлечь Италию к разработке нового истребителя

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Японский перспективный истребитель F-X (F-3)
Японский перспективный истребитель F-X (F-3).
Источник изображения: invoen.ru

Минобороны Японии рассматривает возможность привлечения Италии к разработке военного самолета нового поколения F-X, который должен прийти на замену японским истребителям F-2. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Уточняется, что намерение Токио работать с итальянскими разработчиками обосновано тем фактом, что они сотрудничают с Великобританией, которая уже участвует в создании истребителя F-X. В японском МИД рассказали, что бюджет проекта составляет 143,2 миллиарда йен.

Как отмечает издание, совместные исследования Японии и Великобритании начались в январе 2022 года. Ожидается, что истребитель F-X будет выпущен к 2035 году. К тому времени, говорится в материале, F-2 будет снят с вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Япония
Продукция
F-2
Проекты
Истребитель 5 поколения
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