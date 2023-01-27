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ТАСС

В NASA заявили об открытом сотрудничестве Роскосмоса и США по инциденту с "Союзом МС-22"

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"Союз МС-22" (справа)
"Союз МС-22" (справа).
Источник изображения: NASA TV

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано отметил, что посетил Москву для обсуждения ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Роскосмос открыто сотрудничает с американскими партнерами по инциденту с повреждением обшивки приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22". Об этом заявил в среду руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано на пресс-конференции, трансляция которой идет на сайте NASA.

"Роскосмос открыто сотрудничает с нами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Монталбано обратил внимание на то, что ранее он посетил Москву для обсуждения ситуации с "Союзом МС-22" с представителями Роскосмоса и РКК "Энергия". 

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Проекты
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Союз ПКК
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