В NASA заявили об открытом сотрудничестве Роскосмоса и США по инциденту с "Союзом МС-22"

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано отметил, что посетил Москву для обсуждения ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Роскосмос открыто сотрудничает с американскими партнерами по инциденту с повреждением обшивки приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22". Об этом заявил в среду руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано на пресс-конференции, трансляция которой идет на сайте NASA.

"Роскосмос открыто сотрудничает с нами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Монталбано обратил внимание на то, что ранее он посетил Москву для обсуждения ситуации с "Союзом МС-22" с представителями Роскосмоса и РКК "Энергия".