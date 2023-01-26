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ТАСС

В США заявили, что Запад поставит Киеву в течение недель сотни бронемашин, включая танки

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Танки M1 Abrams
Танки M1 Abrams.
Источник изображения: EPA/ VALDA KALNINA

Помимо западных образцов вооружений, "было объявлено о поставках также огромного количества БМП советского производства", отметила представитель администрации США высокого ранга

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Коллективный Запад передаст Украине в ближайшие недели сотни единиц бронетехники, в том числе танки; экипажи для нее уже подготовлены. Об этом сообщила представитель администрации США высокого ранга, выступая в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен решению Вашингтона поставить Киеву американские танки Abrams.

Она напомнила, что о намерении передать ВСУ танки уже объявили Великобритания, Германия, Франция и ряд других стран Европы. "Таким образом, вы увидите сотни единиц бронетехники, чрезвычайно боеспособной бронетехники и танков, прибывающих на Украину. И, что важно, они будут прибывать с подготовленными экипажами, которые готовы действовать в качестве более крупных [воинских формирований]", - заявила упомянутый представитель исполнительной ветви власти США.

По ее словам, "назвать точное число танков, которые, вероятно, прибудут на Украину в течение следующих нескольких недель, в лучшем случае непросто", поскольку поставки будут идти из самых разных стран. Помимо западных образцов вооружений, "было объявлено о поставках также огромного количества БМП советского производства", отметила ведущая брифинга.

Как сообщили на брифинге представители администрации, власти США приняли решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Вместе с танками планируется также предоставить Украине восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88.

6 января Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи объемом свыше 3 млрд долларов, в который вошли в том числе боевые машины пехоты Bradley. 

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Франция
Продукция
Bradley
M1 Abrams
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