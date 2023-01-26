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Lenta.ru

В России рассказали о судьбе 5G в стране

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Эксперт назвал сроки для создания российской приборной базы для сетей 5G
Эксперт назвал сроки для создания российской приборной базы для сетей 5G.
Источник изображения: industry-hunter.com

На данный момент нет никаких научно подтвержденных обоснований опасности сети 5G, заявили зампреды комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев и Александр Ющенко. По их словам, в данный момент в Госдуме не ведутся обсуждения ограничений внедрения 5G-связи в России. О судьбе распространения технологии в России они рассказали в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Матвейчева, Россия уже сейчас совместно с китайскими коллегами разрабатывает проект по установке в стране сети 5G. Он отметил, что появление в России системы 5G возможно уже в 2024 году, так как, по его словам, основные российские компании активно сотрудничают с китайскими — например, с Huawei.

«Никакой опасности 5G для нас не представляет. Эксперты многократно по этому поводу высказывались. Технически специфика 5G состоит в широкополосности, то есть сами частоты и прочее не меняется. Вместимость, проводимость больше, и это просто удобнее для подсоединения большего количества абонентов. Разговоры по этому поводу — это разговоры людей, которые носят шапочки из фольги», — заявил парламентарий.

С Матвейчевым солидарен и его коллега, зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. По словам Ющенко, на данный момент никаких разговоров об ограничении внедрения 5G-связи не ведется.

«Пока никаких ограничений в Госдуме не обсуждали. Развитие технологий всегда сопровождаются какой-то конспирологией. В любом случае технологии должна развиваться, за ними будущее. Что касается конспирологии, нет никаких конкретных данных, кроме "одна бабушка сказала": должны быть научные обоснования», — отметил депутат.

Ранее индийская полиция назвала 5G угрозой для безопасности жителей страны и фактором, влияющим на рост преступности. Сообщалось, что преступники могут воспользоваться уязвимостями стандарта и применять их для отмывания денег, оборота наркотиков, продажи оружия и многого другого.

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Страны
Россия
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