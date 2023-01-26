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5G назвали угрозой для безопасности

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Связь
Связь.
Источник изображения: Sean Gallup / Getty Images

Индийская полиция назвала 5G угрозой для безопасности жителей страны и фактором, влияющим на рост преступности. Об этом сообщает издание Gadgets360.

По словам журналистов, заявление прозвучало со стороны коллектива полиции во время конференции, на которой присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. В сообщении говорится, что новая технология построена на легкодоступных и открытых интернет-протоколах и наследует все уязвимости предыдущих поколений.

Из документа следует, что преступники могут воспользоваться уязвимостями стандарта и применять их для отмывания денег, оборота наркотиков, продажи оружия и многого другого. В связи с тем что после внедрения 5G миллионы устройств «интернета вещей» будут постоянны подключены к сети, возрастет число кибератак.

«Комплексная кибербезопасность — единственное решение для этой новой экосистемы, созданной 5G», — отметили в полиции. По словам представителей силовых структур, при создании экосистемы и сетевой инфраструктуры необходимо закупать оборудование из проверенных источников и предупреждать потребителей об угрозе, которую несут новые технологии.

В конце 2022 года аналитики Ericsson оценили число пользователей услуг 5G-связи в миллиард человек. Для сравнения, число абонентов 4G перевалило за отметку пять миллиардов.

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Страны
Индия
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