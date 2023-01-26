Российский военкор: Проявляя инициативу в Запорожье, мы разрушаем весьма опасные планы НАТО

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Запорожское направление многими западными экспертами считалось, как самое перспективное для массированного наступления ВСУ. Кроме того, представители Запорожской ВГА неоднократно заявляли, что Киев концентрирует силы для нанесения удара в направлении Мелитополя и Бердянска.

В то же время, в последние несколько дней весьма успешные наступательные действия в Запорожской области ведут именно ВС РФ, что, по мнению российского военкора Александра Сладкова, является крайне важным и своевременным шагом.

Проявляя инициативу в Запорожье, мы разрушаем весьма опасные планы НАТО

- пишет эксперт в своем ТГ-канале.

Сладков пояснил, что если бы российская армия не нанесла упреждающий удар, то ВСУ рано или поздно начали бы наступление на Мелитополь и Бердянск с целью перерезания сухопутного коридора в Крым, о чем неоднократно говорили и «западные стратеги». Со слов военкора, в случае успешного маневра, украинские войска отрезали бы нашу Херсонскую группировку от снабжения (остался бы лишь Крымский мост) и ко всему прочему поставили бы крест на планах строительства трассы «Ростов-Крым».

Между тем, Сладков подчеркнул, что текущие наступательные действия ВС РФ лишают ВСУ возможности осуществить стратегическое наступление, спланированное командованием НАТО. Более того, эксперт отметил, что российские войска наращивают силы по всей ширине фронта и могут сами начать наступление на любом направлении.

Вышеупомянутые успехи российской армии, по мнению Сладкова, стали возможны благодаря проведенной ранее частичной мобилизации.