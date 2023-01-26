В России построят корабль с гиростабилизированной платформой для упрощения посадки вертолетов и БЛА

ЦАМТО, 25 января. ВМФ России опробует на одном из боевых кораблей гиростабилизированную платформу для упрощения взлета и посадки вертолетов и БЛА на палубу при сильном ветре и волнении моря, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Командование ВМФ получило от разработчиков документацию на гиростабилизированную платформу, необходимую для ее интеграции на боевой корабль. Работа началась. В ближайшие годы можно ожидать появления у российского флота первого корабля с гиростабилизированной площадкой для взлета-посадки палубных вертолетов", – сообщил источник "РИА Новости".

Он не стал уточнять, корабль какого проекта планируется оснастить платформой, а также будет ли это новый проект или под платформу адаптируют один из уже существующих.

Гиростабилизированная платформа позволяет существенно упростить и обезопасить взлет и посадку вертолета или беспилотника вертикального взлета и посадки на палубу корабля за счет компенсации качки при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, высоком волнении моря.

Источник агентства добавил, что разработку можно также применять в качестве основы для кранов, аппарелей, трапов и другого оборудования на судах обеспечения, когда требуется снизить воздействие условий окружающей среды. В сухопутном варианте платформа уже нашла применение в составе динамических тренажеров для водителей бронетехники или автомобилей.

Сама платформа представляет площадку на опорах-приводах, доработанную под увеличение количества приводов со стандартных шести до 13. Источник "РИА Новости" отметил, что флотом на данный момент выбрана та российская разработка, которая обладает самыми широкими из доступных на сегодняшний день степенями свободы и рабочими диапазонами.