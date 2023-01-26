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ТАСС

Пентагон дистанционно оказывает Киеву помощь в обслуживании поставляемой США техники

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Патрик Райдер
Патрик Райдер.
Источник изображения: Минобороны США

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что внимание страны сконцентрировано на содействии в предоставлении техники и оказании удаленной помощи

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Министерство обороны США дистанционно консультирует ВСУ по вопросу технического обслуживания вооружений, предоставляемых Вашингтоном Киеву. Об этом заявил на регулярном брифинге во вторник пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Его спросили, обсуждает ли Вашингтон с производителями отправку ими своих подрядчиков на Украину для оказания помощи ВСУ в обслуживании западной техники. "Я не в курсе какой-либо политики Пентагона в отношении частных компаний и принятия решений о том, отправлять или не отправлять подрядчиков на Украину", - сказал он, посоветовав обращаться за комментариями по этому вопросу в Госдепартамент, поскольку обычно именно это ведомство отвечает за рекомендации, касающиеся поездок граждан США в другие страны, особенно когда речь идет о зонах конфликта.

"Как вы знаете, мы сосредоточены на организации дистанционных консультаций по поводу технического обслуживания [поставляемой техники], а само обслуживание при этом осуществляют украинцы", - пояснил Райдер.

"Такие решения отдельные компании действительно должны принимать сами. <...> С точки зрения Пентагона наше внимание сконцентрировано на содействии в предоставлении техники и оказании удаленной помощи [относительно ее обслуживания] или помощи вне страны (за пределами Украины - прим. ТАСС)", - добавил представитель американского оборонного ведомства. 

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США
Украина
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