В США рассказали о сроках обучения украинских экипажей Leopard 2

Первые модернизированные для Войска Польского основные танки Leopard 2PL, переоборудованныe из ранее поставленных из Германии танков Leopard 2A4, май 2020 года.

Украинских танкистов, которых Польша предложила обучать на своей территории, могут подготовить к эксплуатации танков Leopard 2 за шесть недель, а подготовка технических специалистов займет больше времени. О сроках обучения украинских экипажей рассказали в публикации Breaking Defense.

По словам опрошенных изданием экспертов, западные танки отличаются от советских машин большим весом и отсутствием автомата заряжания. Офицер армии США в отставке Мэтью Дули отметил, что танкистам предстоит научиться управлять танками, основанными на «западной философии проектирования», которая полностью отличается от советской. Он предположил, что экипажи могут пройти базовый курс за пять-шесть недель. При этом обучение отдельных специалистов по ремонту машин может занять год.

Бывший офицер британской армии Николас Драммонд подчеркнул, что Leopard 2 создавали для использования солдатами, призванными на срочную службу, поэтому обучить экипажи будет «относительно легко». «Более сложным требованием является подготовка групп поддержки для обслуживания танков», — отметил он.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что западные танки Leopard 2 и Challenger 2, которые может получить Киев, гораздо сложнее советских. Он отметил, что этим танкам нужен тренированный экипаж.

16 января аналитик Алексей Суконкин сообщил, что Challenger 2 и Leopard 2 требуют совсем других снарядов, нежели те, которые используют в танках советского производства.