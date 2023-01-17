Войти
Lenta.ru

Военный эксперт предрек Киеву головную боль с британскими танками

323
0
0
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил.
Источник изображения: © Фото : Crown Copyright

Британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard требуют совсем других снарядов, нежели те, к которым привык Киев. Обещанные Западом поставки создадут Украине множество дополнительных проблем, заявил военный эксперт и аналитик Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

«Основное орудие [Challenger 2] — 120-мм нарезная пушка, но снаряды для нее нельзя применить для орудия германской фирмы Rheinmetall. То есть если Киев получит немецкие "Леопарды", то украинские танкисты получат головную боль по снабжению», — предрек он, добавив, что танки Т-64, Т-72, Т-80 в то же самое время стреляют почти одним снарядом.

Кроме того, эксперт объяснил, что танки Challenger 2 по бронезащите ничем не уступают российским и отечественные противотанковые ракетные комплексы вполне могут дать им отпор.

14 января сообщалось, что премьер Великобритании Риши Сунак намерен отправить Украине танковый эскадрон. Так, четыре танка Challenger 2 будут немедленно отправлены в Восточную Европу. За ними последуют еще восемь бронемашин. Примечательно, что до этого Запад отказывал Киеву в просьбе снабдить украинскую армию танками.

На этом фоне стало известно, что правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем также может разрешить отправку Украине тяжелых танков Leopard.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Украина
Продукция
Challenger 2
Т-72
Т-80
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
07.09.2015
Самые современные и мощные танки в мире
30.03.2015
Россия вновь диктует моду в танкостроении
23.12.2013
Танки наращивают броню
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова