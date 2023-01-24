Войти
Военное обозрение

Выпускник Академии Генштаба: результативность ВС РФ в ходе СВО по темпам уничтожения техники противника превосходит даже времена ВОВ

529
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российская армия меньше, чем за год, в ходе спецоперации на Украине уничтожила силы противника, превышающие всю группировку НАТО в Европе. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков со ссылкой на своего друга, выпускника Академии Генштаба.

Сладков отметил ссылаясь на своего друга, пишет с его слов, что за время проведения спецоперации на Украине были сбиты 372 самолета ВСУ, что, как и уничтоженные 200 вертолетов противника, составляет полноценную воздушную армию. Также, силами ВС РФ уже уничтожены 7537 украинских танков и ББМ (больше, естественно, именно ББМ - исключая танки) - количество, достаточное для двух танковых и пяти общевойсковых армий. 983 уничтоженных РСЗО - это полноценная ударная армия, 401 ЗРК - количество, достаточное для армии ПВО. 3841 уничтоженных орудия составляют четыре артиллерийских армии, а 8066 единиц автомобильной техники хватило бы для полного укомплектования восьми полноценных армий.

Всего, по оценкам военкора, Россия менее чем за год уничтожила двадцать три армии противника, количество достаточное для формирования четырех фронтов. Это количество четырех групп армий Вермахта или всей существующей в настоящее время группировки войск НАТО в Европе.

Эти силы были уничтожены без миллионных потерь со стороны ВС РФ.

Подчёркивается, что результативность российской армии в ходе проведения спецоперации на Украине превосходит времена ВОВ и другие войны. ВС РФ уже давно бы победили армию любого государства, которому не оказывал бы всестороннюю поддержку весь коллективный Запад и его союзники.

Со своей стороны всё же стоит внести ремарку: данные о количестве уничтоженной военной техники, судя по всему, официальная статистика Минобороны. Зачастую проверить точность этих данных крайне сложно. Но даже если допустить, что там есть "погрешность" в сторону определённого преувеличения, то в любом случае российские войска уничтожили столько военной техники, что её хватило бы на несколько полноценных армий. Это к вопросу о том, как проходит демилитаризация в ходе СВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
14.03.2022
Мишени для российских ракет
22.12.2021
Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны
08.06.2021
"Покажем им, кто тут главный": НАТО перебрасывает на Украину войска
29.08.2016
Ядерное устрашение снова в моде
04.03.2015
2015-й – в военном раскладе
26.05.2014
Украинское КБ "Южное" выполняет все свои обязательства по сопровождению в эксплуатации МБР РС-20, состоящих на вооружении российской армии
27.02.2007
Главком ВВС считает оправданным отказ принять на вооружение Ан-70
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 16:01
  • 42594
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 14:44
  • 0
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 24.01 12:45
  • 3
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 11:55
  • 1
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
  • 24.01 10:13
  • 26
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 24.01 09:22
  • 3
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 03:10
  • 5
Ростех изготовил для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину большой мощности
  • 23.01 21:54
  • 40
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 23.01 19:39
  • 1
В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ
  • 23.01 19:39
  • 1
Командные кадры попали под ротацию
  • 23.01 19:38
  • 1
Москва задумала провести военную реформу
  • 23.01 17:41
  • 0
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
  • 23.01 14:08
  • 0
Вооруженные силы Польши продолжают формировать подразделения 18-й мд на брестском направлении