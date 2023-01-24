Выпускник Академии Генштаба: результативность ВС РФ в ходе СВО по темпам уничтожения техники противника превосходит даже времена ВОВ

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Российская армия меньше, чем за год, в ходе спецоперации на Украине уничтожила силы противника, превышающие всю группировку НАТО в Европе. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков со ссылкой на своего друга, выпускника Академии Генштаба.

Сладков отметил ссылаясь на своего друга, пишет с его слов, что за время проведения спецоперации на Украине были сбиты 372 самолета ВСУ, что, как и уничтоженные 200 вертолетов противника, составляет полноценную воздушную армию. Также, силами ВС РФ уже уничтожены 7537 украинских танков и ББМ (больше, естественно, именно ББМ - исключая танки) - количество, достаточное для двух танковых и пяти общевойсковых армий. 983 уничтоженных РСЗО - это полноценная ударная армия, 401 ЗРК - количество, достаточное для армии ПВО. 3841 уничтоженных орудия составляют четыре артиллерийских армии, а 8066 единиц автомобильной техники хватило бы для полного укомплектования восьми полноценных армий.

Всего, по оценкам военкора, Россия менее чем за год уничтожила двадцать три армии противника, количество достаточное для формирования четырех фронтов. Это количество четырех групп армий Вермахта или всей существующей в настоящее время группировки войск НАТО в Европе.

Эти силы были уничтожены без миллионных потерь со стороны ВС РФ.

Подчёркивается, что результативность российской армии в ходе проведения спецоперации на Украине превосходит времена ВОВ и другие войны. ВС РФ уже давно бы победили армию любого государства, которому не оказывал бы всестороннюю поддержку весь коллективный Запад и его союзники.

Со своей стороны всё же стоит внести ремарку: данные о количестве уничтоженной военной техники, судя по всему, официальная статистика Минобороны. Зачастую проверить точность этих данных крайне сложно. Но даже если допустить, что там есть "погрешность" в сторону определённого преувеличения, то в любом случае российские войска уничтожили столько военной техники, что её хватило бы на несколько полноценных армий. Это к вопросу о том, как проходит демилитаризация в ходе СВО.