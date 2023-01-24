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ТАСС

Лавров: ущерб инфраструктуре на Украине связан с размещением Киевом ПВО в жилых кварталах

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре

ПРЕТОРИЯ, 23 января. /ТАСС/. Россия не бьет по украинской гражданской инфраструктуре, весь ущерб ей связан с преступными действиями Киева, который размещает и тяжелые вооружения, и системы ПВО в жилых кварталах. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Мы не бьем по гражданской инфраструктуре. Тому есть много подтверждений. Все, что происходит в плане ущерба гражданской инфраструктуре на Украине, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелые вооружения, и системы противовоздушной обороны в жилых кварталах", - сказал он.

В этой связи Лавров напомнил, что бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович после трагедии в Днепропетровске признал, что она произошла из-за работы украинской ПВО. "Так же никто не поступает из тех, кто хочет соблюдать международное гуманитарное право. Таких случаев, когда нас обвиняют в умышленном применении вооруженных сил против гражданской инфраструктуры, в западных СМИ единицы. Но каждый такой случай обязательно используется для многодневных, если не многонедельных разговоров о том, какие плохие русские", - отметил министр. 

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Страны
Россия
Украина
ЮАР
Персоны
Лавров Сергей
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