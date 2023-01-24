Песков возложил ответственность на страны, которые так или иначе принимают участие в повышении технологического уровня Украины

Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото.

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Все европейские страны, которые прямо или косвенно принимают участие в повышении технологического уровня вооружений Украины, несут за это ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все страны, которые так или иначе принимают участие прямо или косвенно в накачке вооружениями и повышения технологического уровня Украины, несут за это ответственность. Главное, что расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал позицию Германии о возможности поставки вооружений и танков третьим странам, например, Польше, а не Украине.