В МИД Австрии заявили, что она не участвует в поставках наступательных вооружений Украине

Страны, осуществляющие такие поставки, должны сами принимать решение о том, какое оружие они хотят и могут передать, отметил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Вена не принимает участия в поставках наступательных вооружений Украине, но также не блокировала поставки других государств. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг по прибытии на министерскую встречу в Брюсселе.

"Австрия не может в этом участвовать, будучи нейтральной страной, но она также не препятствует другим", - сказал министр.

Он добавил, что страны, осуществляющие такие поставки, должны сами принимать решение о том, какое оружие они хотят и могут передать.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в воскресенье, что Германия координирует действия с союзниками по вопросу поставок танков Украине. 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны около 50 стран. По итогам встречи глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники не приняли решения о поставке Киеву танков Leopard 2. Ранее Польша решила предоставить Украине до 14 танков.