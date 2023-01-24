Боррель призвал поддерживать Киев, чтобы он пришел к переговорам с наилучшей позицией

Глава европейской дипломатии напомнил, что выступает за отправку танков Украине

МАДРИД, 23 января. /ТАСС/. Евросоюз должен оказывать поддержку Украине для того, чтобы она могла сесть за стол переговоров с максимально возможной позицией силы. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в понедельник интервью испанской газете ABC.

"ЕС не является стороной переговоров, - уточнил Боррель. - Тот, кто будет вести переговоры, - это Украина". "Мы должны поддержать Украину, чтобы она села за стол переговоров с наилучшей возможной позицией силы, - добавил он. - И мы считаем, что на этом столе есть три ключевых вопроса: ответственность за совершенные преступления, стоимость восстановления и территориальная целостность страны".

Боррель напомнил, что выступает за отправку танков Киеву, однако "это суверенные решения" государств - членов сообщества. "Просто для того, чтобы продолжать войну, нужны такие виды вооружений", - сказал глава дипломатии Евросоюза. По его мнению, стратегическая автономия Европы должна строиться за счет увеличения военных расходов, а не отдаления от НАТО.

Также он обратил внимание на то, что "Европа почти на 100% избавилась от своей энергетической зависимости от России".

Он также утверждал, что российские СМИ, попавшие под санкции сообщества, "не могут считаться выразителями свободы слова". "Для борьбы с дезинформацией у нас есть команды, которые смотрят за тем, что происходит в социальных сетях, чтобы попытаться бороться с этим", - уточнил Боррель.