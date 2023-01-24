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ТАСС

В СВР России заявили о размещении Киевом западных боеприпасов на территориях АЭС

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Ровенская АЭС
Ровенская АЭС.
Источник изображения: INGA BUTKOVSKI/ Shutterstock/ FOTODOM

По данным ведомства, в конце 2022 года на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов боеприпасов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Украинские военные занимаются размещением западных боеприпасов на территориях АЭС, в частности речь идет о ракетах к системам залпового огня HIMARS, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Как заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, в Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций", - говорится в сообщении пресс-бюро, распространенном в понедельник. Это касается наиболее дефицитных и дорогостоящих для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра.

В СВР добавили, что в конце прошлого года из-за рубежа на Ровенскую АЭС было доставлено несколько железнодорожных вагонов боеприпасов.

Как отмечается, замысел киевского режима ясен. "Подобно тому, как бандеровцы обстреливают города Донбасса и других приграничных регионов России из-за спин ни в чем не повинных мирных украинских жителей, командование ВСУ прячет боеприпасы в тылу, прикрываясь атомными реакторами. Расчет строится на том, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС", - говорится в сообщении. В СВР также заявили, что если масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случится по вине очередной "заблудившейся" ракеты ПВО Украины, то на Москву всегда можно будет списать вину на трагедию. В сообщении отмечается, что в этом в Киеве абсолютно убеждены с учетом молчаливого поощрения Западом артиллерийских ударов Украины по Запорожской АЭС.

По словам Нарышкина, это метод, который часто используют международные террористы. "Только в заложниках киевского режима сейчас - не отдельные мирные граждане, а десятки и даже сотни тысяч жителей собственной страны и соседних государств", - подчеркивается в пресс-релизе.

Россия надеется, что на Украине никому в голову не придет специально подорвать склады боеприпасов на АЭС в расчете выклянчить у США и их союзников еще больше боеприпасов и оружия, добавили в ведомстве. 

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