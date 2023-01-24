Эммануэль Макрон назвал три условия, при которых Франция рассмотрит вопрос поставки на Украину танков Leclerc

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Франция пока не приняла никакого решения по возможной поставке танков Leclerc на Украину, но не исключает, что Киев все же получит какое-то количество французских весьма дорогостоящих машин. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер в воскресенье провел встречу со своим немецким коллегой Олафом Шольцем, после чего на совместной пресс-конференции ответил на ряд вопросов, основная часть которых касалась Украины. Тему возможной поставки танков Киеву журналисты тоже не пропустили, поэтому и Макрону и Шольцу пришлось объяснять позиции своих стран в этом вопросе.

По словам Макрона, на данный момент Франция не приняла окончательного решения по танкам, но не исключает никаких вариантов в плане поставок вооружений на Украину. Так что танки AMX-56 Leclerc могут попасть на вооружение ВСУ, но только если при этом будет выполнено три условия: поставка танков не должна привести к эскалации конфликта, танки должны стать реальной и эффективной помощью Украине, а также передача ОБТ Leclerc не должна ослабить французскую армию.

Что касается танков Leclerc, я попросил министра обороны поработать над этим вопросом. Никакие варианты не исключаются

- заявил Макрон.

Между тем в Киеве заявляют, что в преддверии встречи министров стран НАТО на авиабазе "Рамштайн" Макрон пообещал поставить на Украину танки, однако в Париже подчеркнули, что речь шла о колесных танках AMX 10-RC, которые действительно прибудут на Украину в течение двух месяцев. В то же время в Минобороны Франции подтвердили, что рассматривают вариант и с танками AMX-56 Leclerc, но на быстрое решение Киеву рассчитывать не стоит.