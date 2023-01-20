Французские власти рассматривают возможность поставки Киеву танков Leclerc как способ убедить ФРГ в поставке танков Leopard 2

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Правительство Франции рассматривает возможность поставок киевскому режиму танков Leclerc. Подобный шаг призван убедить власти Германии одобрить поставки Украине танков Leopard.

Как сообщает американское издание Politico, решение о поставках этих танков еще не принято, однако Париж может пойти на этот шаг ради того, чтобы Берлин поставил украинской армии имеющихся на вооружении Бундесвера танков Leopard 2. В опубликованном в газете материале уточняется, что поставки необходимо осуществить уже в ближайшее время, иначе, по мнению авторов статьи, понадобятся поставки военной техники уже для обороны украинской столицы.

В материале издания также указывается, что поставки танков Leopard являются максимально возможным шагом официального Берлина, на который немецкие власти могут пойти под давлением своих ключевых партнеров по военному блоку НАТО. Германия, однако, подчеркивает, что сделать это должна не в одиночку. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно утверждал, что поставки немецких танков не состоятся, если другие страны НАТО, в том числе и США, не отправят киевскому режиму свою военную технику. В случае с США имеются в виду поставки танков Abrams.

Также сообщается, что на полях Давосского экономического форума Шольц всячески стремился уйти от ответов на вопросы, связанные с вероятными поставками танков Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за проявления нерешительности в вопросах поставок украинской армии своих танков.