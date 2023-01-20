Военкор опубликовал украинскую памятку 2020 года с расценками за «уничтожение военной техники ВС РФ»

Источник изображения: topwar.ru

Остается все меньше сомнений, что Россию спровоцировали на начало СВО. При этом подготовка к подобному сценарию стартовала на Украине задолго до февральских событий прошлого года.

Весьма любопытную методичку, которая была выпущена в Киеве еще в 2020 году, опубликовал у себя в ТГ-канале российский военкор Александр Сладков.

Брошюра получила вполне конкретное название: «Памятка участникам противодействия вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины».

Впрочем, еще более красноречиво на подготовку к вооруженному противостоянию с нашей страной указывает ее содержание. В памятке указана информация о правилах призыва по мобилизации, льготах для военнослужащих, выплатах, а также вознаграждении за захваченную и уничтоженную российскую военную технику.

В последнем случае особый интерес вызывает сам «прайс». Например, за уничтоженный ЗРК украинскому военнослужащему положена выплата в 121 800 гривен, за РСЗО – 60 900 гривен, за БТР – 42 630 гривен и т.д.

Источник изображения: topwar.ru

Исходя из указанных сумм, становится очевидно, что изначально стоимость рассчитывалась в иностранной валюте (скорее всего в долларах), а уже затем, в ходе публикации брошюры, переводилась в гривны по курсу.

Таким образом, напрашивается вывод, что сценарий с «российским вторжением» на Западе готовили задолго до начала нашей СВО. Следовательно, текущий конфликт был неизбежен, ведь США и их союзники в любом случае нашли бы способ, как втянуть Россию в противостояние с Украиной. И очевидный вариант - украинские войска двинулись бы на Донецк, Луганск и Крым.