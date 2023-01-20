Госдеп и Пентагон представили Конгрессу свой план контроля за помощью, оказываемой Украине

В Госдепе заявили, что "из-за сложности, масштабов и временных рамок" некоторые ведомства могут "корректировать свои планы", изложенные в документе

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Генеральные инспекторы Госдепартамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию (USAID) предоставили Конгрессу страны свой первый совместный план по контролю за расходованием средств, выделенных администрации США на оказание различной помощи и поддержки Киеву. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепа.

"Этот <...> первый совместный стратегический план по надзору, предоставленный Конгрессу аппаратами генеральных инспекторов Пентагона, Госдепа и USAID. Этот план описывает надзор этих трех генинспекторов и партнерских ведомств за деятельностью США, связанной с реагированием на ситуацию на Украине", - сказано в сообщении.

В переданном законодателям документе перечислены 64 уже запущенных или запланированных проекта, которые связаны с контролем за оказываемой Вашингтоном Киеву поддержкой. В их числе проверка и оценка действий Пентагона по подготовке украинских военных, по обмену разведданными, расходованию средств на военную помощь Киеву и последующее восполнение американских запасов вооружений, аудит гуманитарной помощи, обзор мер "по противодействию российской дезинформации" и антироссийских санкций. Реализация еще 14 проектов, фигурирующих в плане, уже завершена.

В Госдепе при этом предупредили, что "из-за сложности, масштабов и временных рамок" некоторые ведомства могут "корректировать свои планы", изложенные в документе. "Эти корректировки могут включать изменения установленной цели и объемов перечисленных проектов, добавление или исключение проектов, изменения в сроках", - поясняется в сообщении.

"Конгресс США выделил более $113 млрд на усилия по реагированию на ситуацию на Украине. Наши структуры делают надзор за расходованием этих средств своим главным приоритетом", - говорится в самом плане.

Весной прошлого года американский Конгресс выделил вашингтонской администрации 40 млрд долларов на предоставление Киеву различной помощи, в том числе военной и экономической. В начале октября президент США Джо Байден подписал одобренный до этого законодателями закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине. В декабре был утвержден бюджет страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября 2022 года), предусматривающий выделение 44,9 млрд долларов на различные нужды, касающиеся оказания помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.